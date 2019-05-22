Глава Daimler пообещал увеличение прибыли и ушел

Председатель правления Daimler AG 66-летний Дитер Цетше 22 мая официально передал свой пост 49-летнему шведу Оле Каллениусу. Цетше возглавлял компанию в течение последних 13 лет.

Как пишет Automotive News Europe, уходя, Цетше заявил о планах по сокращению расходов и повышению эффективности с целью восстановления нормы прибыли. Но бремя это, отмечает издание, ложится на его преемника, да еще и в эпоху беспрецедентных потрясений в отрасли.

Сегодняшняя цель — вернуть Mercedes-Benz Cars (в которую входят марки Mercedes и Smart) и Mercedes-Benz Vans в «коридор прибыльности» от 8 до 10 процентов к 2021 году. Наибольшую прибыль компании приносят продажи больших внедорожников и седанов. При этом она взяла курс на электрификацию всего модельного ряда к 2039 году, а уже к 2030-му более половины выпускаемых автомобилей будут или полностью электрическими, или гибридными.







Внедрение электрических технологий требует дополнительных инвестиций. Сейчас Daimler вкладывает порядка 10 миллиардов евро в разработку десяти новых моделей, включая полностью электрический Smart, который будет производиться совместно с китайцами.

Пока выпуск электрифицированных автомобилей не приносит такой прибыли, как автомобили с ДВС, при этом Daimler наравне с остальными автопроизводителями сталкивается со все более жесткими экологическими нормами и просто вынужден разрабатывать более экологичные технологии.

Немалое давление на автобизнес оказывают и продолжающиеся в Германии и других странах расследования по поводу пресловутого дизельгейта. По оценке экспертов, это может стоить Daimler около 4 миллиардов долларов убытков только в США.

В такой непростой обстановке уходящий генеральный директор передает «ключи от сейфов» своему молодому преемнику. Новый CEO Ола Каллениус пока не обнародовал свою стратегию, но уже успел сделать заявление о том, что ожидает подорожания автомобилей с ДВС, а не удешевления электрокаров. Скорее всего, это намек на то, что на дешевые «Мерседесы» надеяться не следует.