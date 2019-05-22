Рынок акций РФ вновь обновил максимум индекса Мосбиржи

Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, невзирая на негативную динамику внешних фондовых площадок и упавшую нефть на статистике Минэнерго США.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2638,71 пункта (+0,9%, максимум сессии и новый пик – 2645,59 пункта), индекс РТС – 1292,79 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 64,3 рубля (-0,11 рубля).





