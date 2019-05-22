Почти все топ-менеджеры «Межрегионгаза» уступают место новой команде. В числе новичков человек эпохи губернаторства Матвиенко - Олег Ляпустин

Как стало известно «Фонтанке», 17 мая закончились контракты у большинства заместителей генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз», и ее новый глава, Вадим Густов, собирается заменять их своими кадрами.

Масштабных перестановок в «Межрегионгазе» ждали с 12 апреля, когда стало известно об увольнении многолетнего руководителя компании Кирилла Селезнева и назначении на его место Вадима Густова. Участники рынка отмечали сплоченность команды Селезнева, доходящую порой до личной преданности отдельных топ-менеджеров, и их уход был вопросом времени, говорят собеседники «Фонтанки».

Спустя месяц сотрудники «Межрегионгаза» отмечали, что никаких резких кадровых решений новый руководитель не принимает и «головы не летят»: «Наоборот, все очень размеренно происходит», и это несмотря на медийный шум вокруг имен заместителей Кирилла Селезнева и особенно — его советников и глав региональных «дочек».

Действительно, вышло все очень размеренно и де-факто никого увольнять не пришлось. По информации «Фонтанки», почти у всех заместителей гендиректора «Межрегионгаза» в минувшую пятницу, 17 мая, закончились контракты. Как сообщили редакции собеседники в компании, скорее всего, продлять их если и будут, то немногим. В частности, скорее всего, сохранит свой пост заместитель по корпоративной защите Роман Седов. Но это и понятно — назвать его членом команды Кирилла Селезнева никому не придет в голову. Дело в том, что он сын генерала армии Алексея Седова, начальника службы по борьбе с терроризмом ФСБ РФ. Знающие люди объясняли: «Он больше был сотрудником ФСБ, чем "Межрегионгаза"».







Как говорят, Вадим Густов уже подобрал собственную команду, и петербуржцев среди них почти нет. Как стало известно «Фонтанке», за имущественный блок предположительно вместо члена правления «Газпрома» Елены Михайловой в «Межрегионгазе» теперь будет отвечать хорошо известный городскому бизнес-сообществу Олег Ляпустин. В команде Валентины Матвиенко он работал в КУГИ в ранге первого зампреда комитета, отвечая, в частности, за приватизацию городского имущества.

Уже после публикации материала пресс-служба "Газпром межрегионгаза" прокомментировала эту новость. "По истечении срока контрактов не были продлены трудовые договора с рядом заместителей генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Топ-менеджеры компании перешли на другую работу. В структуре ООО «Газпром межрегионгаз» продолжит работать заместитель генерального директора по корпоративной защите Роман Седов. Олег Ляпустин занял должность начальника управления по имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»", – сообщили "Фонтанке" в компании.