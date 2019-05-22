Рубят лес, несмотря на ЕС: Финляндия может превысить установленный ЕС лимит заготовки древесины

Последние подсчеты показали, что ежегодный планируемый объём вырубки финских лесов превысит установленный ЕС лимит на 18 миллионов кубических метров. Тем не менее директива Евросоюза не помешает строительству крупного целлюлозного завода в Кеми. Об этом 22 мая пишет Yle.

Согласно регламенту по землепользованию, изменениям в землепользовании и лесному хозяйству (Lulucf), Суоми может продолжить вырубать 65 — 73 млн кубометров леса в год, а Финляндия предоставила Еврокомиссии данные о 83 млн.

Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 – 2018 годах благодаря инвестиционным проектам по расширению и строительству целлюлозных заводов UPM, Stora Enso и Metsa Group лесозаготовка в Финляндии выросла примерно на 10 млн кубометров, и, по прогнозам, общая потребность финских предприятий в древесине будет расти — в стадии реализации и в планах ещё несколько крупных проектов.

Операционный директор по поставкам древесины Metsa Group Юха Мянтюля объяснил нестыковку прогноза и ограничений ЕС разной системой подсчёта и заявил, что установленный Евросоюзом лимит не помешает построить завод в Кеми. Проектируемая мощность предприятия — 7,5 млн кубометров в год, для обеспечения нужд завода потребуется увеличить вырубку на 4,5 млн кубометров, и площадь лесозаготовки будет обширной, отметил Мянтюля. Часть сырья компания намерена поставлять также из Швеции и, возможно, из России. Общий объём инвестиций в Metsa Fibre и в лесопильный завод в Раума составит 700 млн евро.

Читайте также: Зачем финны рубят свой лес





