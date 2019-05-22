В разбившемся в Италии автобусе находились туристы «Библио-глобуса»

Российский туроператор «Библио-глобус» подтвердил присутствие своих клиентов в автобусе, упавшем в Италии с автодороги Сиена – Флоренция.

Как уточняет пресс-служба оператора вечером 22 мая, в поездке по городам искусства участвовали десять туристов «Библио-глобуса». Никто из них не пострадал.

«Туристы были застрахованы в компании «Ингосстрах», – добавили в пресс-службе.

В автобусе находились шестьдесят человек. Ранения получили 20, в том числе 12 граждан России. Русскоязычный гид погибла.







Посольство России в Италии составляет окончательные списки пострадавших, сообщили «Фонтанке» в дипмиссии.

Автобус пробил дорожное ограждение утром 22 мая недалеко от Сиены и слетел с дороги. Первыми на помощь пришли лесорубы.

Госпиталь Сиены подтверждал прибытие двадцати пострадавших. Состояние восьми оценивалось как стабильно тяжелое, восемь человек получили травмы средней тяжести, четверо – легкой. Пациентов доставляли в течение полутора часов, говорится в заявлении госпиталя.