Большой велопарад и «город мастеров» перекроют петербургские дороги в выходные

В грядущие выходные, 25 и 26 мая, движение транспорта в Петербурге изменят фестиваль декоративно-прикладного искусства под открытым небом «Соляной городок – город мастеров» и Большой велопарад. А запрещать парковку начнут уже с 24-го.

Как сообщает 22 мая пресс-служба КРТИ Петербурга, 25 мая Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академиия имени А.Л. Штиглица проведет в центре Петербурга XXIII Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства.

В связи с этим с 9:00 24 мая до 9:00 25 мая в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Пестеля будет введен запрет остановки. А с 9:00 до 18:00 25 мая на этом же участке движение транспорта будет полностью перекрыто.







В воскресенье же в городе состоится Большой велопарад-2019. Мероприятие будет проходить уже в четвертый раз в рамках единого дня велопарадов в России, но в этом году у него впервые появится символ, отмечают в комитете. Им стал Петр I.

Старт участников состоится в 11:00 у БКЗ «Октябрьский». Велосипедисты проедут 17 километров по самым знаковым местам города до парка 300-летия Петербурга. Маршрут пройдет через Невский проспект, Дворцовую набережную, Троицкий и Гренадерский мосты, Ушаковскую набережную и Яхтенную улицу.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и Ленобласти, с 12:00 24 мая до 9:00 26 мая на Лиговском проспекте от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова, на улице Жуковского, участке Приморского проспекта от Яхтенной до Туристской улицы, а также в проезде от Беговой улицы до Туристской (вдоль дома 126б по улице Савушкина, БЦ «Атлантик Сити») будет запрещена остановка транспортных средств.

Непосредственно 26 мая будет перекрыто движение по следующим улицам: