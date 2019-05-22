Депутаты снова хотят вывести встречи с избирателями из-под закона о митингах. Конституционный суд уже отказывал

Очередную попытку исключить встречи с избирателями из-под закона о митингах предприняли депутаты от «Справедливой России». Они настаивают, что на свиданиях с электоратом не митингуют, и цитируют постановление, которым КС РФ оставил закон в силе.

Законопроект эсэров внесён в Госдуму 22 мая и размещён на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке авторы указывают, что их инициатива направлена на защиту конституционного принципа разделения властей. Действующие правила встреч, по их мнению, ставят народных избранников в зависимость от исполнительной власти.

В подтверждение своей позиции они приводят выдержки из постановления Конституционного суда РФ, в котором говорится, что необходимо учитывать специфику депутатской деятельности, поэтому общение с избирателями в форме публичного мероприятия не может в полном объёме попадать под правила проведения массовых мероприятий.

Свидания с электоратом без предварительного согласования с исполнительной властью депутаты сами себе запретили весной 2017 года. Из поправок в четыре федеральных закона, введённых под общей шапкой 107-ФЗ, следует, что общение может происходить в «помещениях, специально отведенных местах, на внутридворовых территориях», если «не повлечёт за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения». Встречаться на улицах тоже можно, но оформлять их приходится по правилам проведения митингов. Разрешение от администрации удаётся добиться не всегда.

Депутаты оппозиционных фракций в 2017 году пытались отменить нововведения через Конституционный суд, но он противоречий Основному закону в нормах не нашёл. Судья КС Николай Бондарь тогда сослался на зарубежный опыт и отметил, что закон нужно исполнять с соблюдением политического плюрализма и прав оппозиции.





