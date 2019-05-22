Финские пограничники жалуются на российских велосипедистов, пренебрегающих ПДД

С наступлением летнего сезона на роcсийско-финляндской границе увеличилось число велосипедистов, но правила дорожного движения российские владельцы двухколёсного транспорта соблюдают далеко не всегда, сетуют финские пограничники.

Как 22 мая пишет Yle со ссылкой на сотрудника Погранотряда по Юго-восточной Финляндии Вееру Савелиус, весной из-за велосипедистов возникают проблемы. По её словам, эта категория участников движения «весьма часто пренебрегает ПДД», которые касаются всех.

«Когда большие группы людей едут на велосипедах среди автомобилей, могут возникать опасные ситуации», – отмечает Савелиус.

Значительная часть нарушителей — россияне, которые направляются в Финляндию в поход или за покупками. По оценке Савелиус, финляндско-российскую границу в июле – августе пересекают десятки, даже сотни велосипедистов в сутки.







Отдельных полос для владельцев байков нет и не планируется, поэтому велосипедистов финские пограничники призывают к особой осторожности, когда те объезжают очереди из машин.

В Иматре рекомендуется использовать пропускной пункт, находящийся в главном здании. В Нуйямаа и Ваалимаа советуют пересекать границу через центр пассажирского движения или пропускные пункты на полосах для автомобилей.

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