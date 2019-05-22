Посол Украины при НАТО стал замглавы администрации Зеленского
Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко назначен замглавы администрации президента Владимира Зеленского. Указ опубликован пресс-службой украинского лидера 22 мая.
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы администрации президента Украины», — говорится в документе.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №317/2019— APU (@APUkraine) 22 мая 2019 г.
Про призначення В.Пристайка Заступником Глави Адміністрації Президента України https://t.co/v6r98XyP8U
Ранее украинские СМИ предполагали, что Пристайко может стать новым главой МИД Украины вместо Павла Климкина.