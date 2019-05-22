Жителя Донбасса, причастного к покушению на Гиви, посадили на 12 лет

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, говорится в сообщении на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР 22 мая.

Осужденный осуществлял фото- и видеосъемку административных зданий Донецка, собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции ДНР и с помощью мессенджеров передавал эти данные представителям Службы безопасности Украины, раскрывает детали приговора МГБ ДНР.

Кроме того, осужденный по заданию СБУ купил сим-карты, которые использовались при организации покушения на командира ополченцев Михаила Толстых, известного по позывному "Гиви".

По данным МГБ, мужчина дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами в результате психологического давления при пересечении украинского блокпоста. При этом он принял решение не обращаться в МГБ ДНР добровольно, а начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи.

8 февраля 2017 года в Макеевке погиб командир ополчения Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета «Шмель».





