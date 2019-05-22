Aston Martin верен агенту 007

Компания Aston Martin в сотрудничестве с кинокомпанией EON Production представила специальную версию Aston Martin DBS Superleggera «в духе Джеймса Бонда». Автомобиль выпущен к 50-летию выхода фильма «На секретной службе Её Величества», и, соответственно, его «тираж» будет всего лишь 50 эксклюзивных экземпляров.

Основной отличительной чертой «специальной» серии будет оливковый цвет кузова, точно такой же, как у автомобиля Бонда, пишет Express. Ещё у автомобиля другая решётка радиатора, напоминающая тот Aston Martin, из фильма, красная строчка по чёрной коже в салоне и специальный бокс для двух бутылок шампанского. О том, что это специальное издание AM DBS Superleggera, будут напоминать и цветное тиснение на элементах сидений, и металлические бейджи на подножках дверей с гравировкой 007 и OHMSS («On Her Majesty Secret Service» — оригинальное название фильма).

AM DBS Superleggera «в духе Джеймса Бонда», по выражению главы Aston Martin Энди Палмера, станет настоящим «воплощением грубой силы, одетой в смокинг». Он призван «ухватить дух иконического DBS» из фильма, но при этом у него под капотом будет 715 лошадиных сил в 12-цилиндровом двигателе объемом в 5,2 литра.







Специальное издание DBS Superleggera является продолжением серии «джеймсбондовских» Aston Martin, которыми автопроизводитель и кинокомпания отмечают юбилей самого известного секретного агента Её Величества. До этого уже были представлены «самый главный автомобиль Бонда» Aston Martin DB5 со всеми киношными «гаджетами» из фильма Goldfinger и спецвыпуск DB9 GT Bond в 2015 году.

Цена у машин «агента 007» новой серии тоже специальная. Она, по данным производителя, будет начинаться с 300 007 фунтов.