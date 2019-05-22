«Предстоит найти новое место». В Екатеринбурге губернатор отказался от постройки храма в сквере

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что храму, который пытались построить в сквере в центре Екатеринбурга, найдут другую площадку.

"Опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины, – заявил 21 мая в своем Инстаграме губернатор. – Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга".

Напомним, что ВЦИОМ 21 мая опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 74% назвали выбор места неудачным. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы.





