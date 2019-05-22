300 маршрутов в минус, сотня в плюс. Как Смольный собирается менять маршрутки на автобусы

«Фонтанка» ознакомилась с первой редакцией долгожданного документа транспортного планирования, который меняет маршрутную сеть города. Там много дизеля и мало электричества.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Масштабная реформа общественного транспорта в Петербурге выбивает почти каждый второй номер, режет 280 маршруток и не дает троллейбусам возвыситься над автобусами. Долгожданный документ транспортного планирования, который определяет, куда и на чем будут ездить петербуржцы, дорабатывают до конечного варианта, но основа не изменится. «Фонтанка» предлагает ознакомиться.

В Петербурге разработкой документа транспортного планирования занимается ГКУ «Организатор перевозок», подотчетное комитету по транспорту. По версии собеседников «Фонтанки» в городском правительстве, в августе 2018 года реформа уже стала причиной кадровых перестановок: из «Организатора» ушел директор Владислав Самойлов, а комтранс покинула первый заместитель председателя Елена Осинцева. Именно эти два человека были генеральными ответственными за разработку.

Как причудливо тасуются маршруты

«Мероприятия», которые перечисляются в документе, делятся на три понятных типа: отмена маршрутов, появление новых и изменение действующих. В общем-то, давно был известен и главный пафос: уход от дублирования — в основном за счет того, что под нож пустят коммерческие перевозки. В начале марта проект постановления правительства чиновники показали депутатам Законодательного собрания. После этого месяц дали на внесение предложений и правок, однако, по словам источника в транспортном блоке, изменения в конечной редакции вряд ли будут значительными. «Поступают новые данные, например о пятнах застройки, в документ что-то вносят, но в целом он сохранит свой вид», – уточнил собеседник.







Некоторые поводы для волнений этот документ уже дал – накануне в СМИ появилась информация о том, что он почти полностью вычищает маршрутки с Васильевского острова. «Фонтанка» посмотрела на первоначальный вариант предлагаемой маршрутной сети и спешит доложить: город ждет такой падеж маршруток, что василестровский передел станет лишь небольшим эпизодом. Из порядка 300 маршрутов регулярных перевозок, подлежащих отмене, почти 280 относятся к тем, где посадка и высадка пассажиров производится «в любом не запрещенном ПДД месте».



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ПЕРЕЧЕНЬ маршрутов регулярных перевозок, подлежащих отмене



Под сокращение попадают различные районы города, каждый найдет в списке что-то близкое и дорогое (или опостылевшее). Помимо муниципальных направлений в перечне есть и смежные межрегиональные: № 99 (от ул. Жени Егоровой до поселка Бугры), К-81 (от метро «Проспект Ветеранов» до поселка Новоселье), К-201 (от ул. Ленсовета до совхоза им. Тельмана), К-492 (от Красного Села до Пушкина), ряд маршрутов, ведущих к ТЦ «МЕГА Дыбенко» (например, К-153 и К-339) и другие.

Из социальных маршрутов с четко определенными местами остановок в новой реальности (согласно первоначальному предложению Смольного) не нашлось места 14 автобусам (19, 21, 29, 32, 44, 54, 64А, 84ш, 99ш, 103, 168, 169А, 187А, К-39, 134Ш). До кучи избавляются от трех троллейбусов: это № 1, который ходит от Хасанской до Ординарной, № 34 (Тихорецкий пр. – «Петроградская») и № 42 (платформа «Сортировочная» – Камчатская ул.).

Знамя безвременно павших маршруток дальше с гордостью понесут новые автобусные направления. Их, согласно представленной депутатам версии будущей сети, установят около 100. Почти все муниципальные, из смежных можно отметить № 446, который уже ранее анонсировал «Организатор перевозок» (из Красного Села в поселок Хвойный), 4 маршрута, которые не позволят упасть продажам «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас», а также № 324 (от будущей станции «Шушары» до совхоза им. Тельмана) и № 399 — от Бугров до «Площади Мужества». Прописаны и два новых трамвайных маршрута, но здесь без неожиданностей, это № 63 и 59 ТМ, которых ждут к осени в ареале обитания «Чижика» (доезжать они будут по улице Потапова до нового депо и по Ириновскому до Передовиков).



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ПЕРЕЧЕНЬ маршрутов регулярных перевозок, подлежащих установлению



Помимо вариантов «отрезать» и «пришить» есть опция «изменить маршрут». В изначальной редакции документа планирования исправлению подвергнутся 56 автобусных маршрутов в разных частях города. Кроме того, траекторию подправят пяти троллейбусам, в основном южным (32, 35, 45, 48, 47) и опять же трамваю «Чижик» с номером 64.



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ПЕРЕЧЕНЬ маршрутов регулярных перевозок, подлежащих изменению



Незаконченные расчеты

Изначально предполагалось, что разработка маршрутной сети будет опираться на более ранние исследования. Еще в 2016 году «Организатор перевозок» заключил 20-миллионный контракт с ООО «Комплексные транспортные системы» (КТС). Подрядчик должен был изучить пассажиропоток на территории Санкт-Петербурга и разработать предложения по изменению документа планирования на 2018–2020 годов. Сюда входили выборочный мониторинг, анализ, моделирование матрицы корреспонденций и, наконец, идеи по формированию сети магистральных муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов.

Тот факт, что использовали данные трехлетней давности, настораживает, но не критичен, некоторые коэффициенты позволяют экстраполировать эти цифры на сегодняшний день. Вот только исследовали, разумеется, не всю сеть: если посмотреть на техзадание, там перечислены порядка 10 социальных маршрутов и около сотни коммерческих.

«Пассажиропоток на субсидируемых направлениях более или менее изучен, его можно оценить различными способами, в том числе через информационные системы, – говорит собеседник, близкий к «Организатору перевозок». – Коммерческие перевозки менее изучены. Мы понимаем ту часть, которая использует электронные билеты, но это в среднем всего 17–18%, так что в случае с коммерческими маршрутами полагались на типизацию: то есть их разбили на несколько видов и отталкивались от натурных данных по каждому из них. Предполагалось в 2018 году взять эти цифры, информацию системы электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и автоматизированной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (АСУ ГПТ), отбросить не применимые данные и произвести моделирование с более или менее приемлемой погрешностью в 15–20%».

Судя по данным сайта госзакупок, контракт с ООО «Комплексные транспортные системы» был расторгнут в октябре 2018 года. Сейчас «Организатор перевозок» пытается в арбитраже отсудить у «Комплексных транспортных систем» неустойку. В итоге полноценного моделирования не провели, говорит еще один собеседник, непосредственно участвовавший в проекте. «Исходных данных собрали много, в том числе силами «Организатора перевозок», но воспользовались ими только частично, – рассказывает источник. – Разработкой в итоге занималось одно из подразделений учреждения. Я бы назвал это экспертным моделированием, основанным на оценке специалистами конфигурации маршрутов и пассажиропотока. Сеть выстраивалась в ручном режиме, а не системно». «Организатор перевозок» говорить о своей методике отказался, переадресовав вопросы в комитет по транспорту. Там приняли запрос, но на момент публикации ответ еще не прислали.

Принять и утвердить документ в окончательном виде надо к 1 июля, после чего всю сеть предполагается разыграть конкурсами по трем десяткам лотов. Участники должны будут сделать свои транспортные средства доступными для малобильного населения, а также предоставить возможность использования льгот. Для подвижного состава будет установлен возрастной ценз – техника должна быть выпущена не ранее, чем в 2018 году. Первые госконтракты должны быть заключены к 1 октября 2019 года. В них будет заложена прибыль перевозчика – 9,6% от стоимости соглашения. Заключаться они будут на 1,5 года. Общая стоимость контрактов будет рассчитываться исходя из направления, интервала движения техники и её количества.

Без троллейбусов и маршруток

Как следует из доклада вице-губернатора Эдуарда Батанова перед городским правительством, утверждение документа транспортного планирования чуть не вдвое сократит существующую сеть, которая насчитывает 668 маршрутов. Это влечет за собой и уменьшение количества техники: из 6,3 тысячи транспортных средств на улицах города должно остаться 4,1 тысячи, зато из них 3,5 должно быть большой вместимости. Для этого городским перевозчикам необходимо 2,3 тысячи новых автобусов. Власти считают, что этот шаг позволит сократить сегодняшнее дублирование маршрутов в 2 раза. А благодаря исчезновению маршруток на 30% должно снизиться количество ДТП. В экспериментальном режиме в 2017 году действовала пилотная зона на проспекте Просвещения, где все маршрутки заменили усилением движения на трамвае № 100 и автобусе № 21. Результат был признан удовлетворительным: сообщается, что транспортная работа снизилась там на 32%, при том что пассажиропоток вырос на 61%.

Сами перевозчики отказываются комментировать проекты документа до его утверждения. Разве что в «Горэлектротрансе» сообщили, что намерены развивать троллейбусную сеть как за счет обычных машин, так и за счет увеличенного автономного хода. «Электротранспорт привязан к действующей инфраструктуре, которая уже построена и работает, – говорят в пресс-службе. – Так что у нас есть основания предполагать, что он должен стать таким же каркасом для создания маршрутной сети, каким является под землей метрополитен». Информация о том, что троллейбусы в планах чиновников упоминаются лишь в контексте сокращения и изменения трассировки, собеседников в предприятии удивила: «Мы, напротив, собирались расширяться, думали набирать новых водителей, – говорит источник. – На севере, на юге. Уж Ленинский-то проспект, думали, точно наш будет».

Идею уйти от дублирования маршрутов поддерживают более или менее все. У того же «Пассажиравтотранса» 86% всей сети перекрывается маршрутками. «Тем не менее вызывает опасения готовность транспортной инфраструктуры, – сообщает источник, близкий к комтрансу. – Не хватает разворотных колец и автостанций, маршрутки по-прежнему будут отстаиваться у транспортных узлов. Есть сомнения по расчетам пассажиропотока, а это чревато тем, что, заключив договоры, потом перевозчики будут оспаривать объем финансирования, увидев реальную ситуацию».

Идею уйти от маршруток, несомненно, поддержат многие горожане, но у самого бизнеса остаются вопросы. «На самом деле, сейчас особенной разницы между социальными и коммерческим направлениями нет, – говорит представитель компании-перевозчика. – Маршрутки даже в документах проходят просто под грифом «нулевая субсидия», тарифы-то у них все равно ограничены общегородскими 40 рублями». Однако на самом деле коммерция позволяет экономить на расходах, характеристиках подвижного состава и льготах. «Какой-нибудь "пазик" стоит в разы дешевле социального МАЗа, – говорит собеседник. – Соответственно, другая окупаемость, и перевозчики все, что недобирают на «социалке», компенсируют на маршрутках. Тем более что там они могут более гибко управлять выпуском транспорта, увеличивая собираемость в пиковые часы». Так что, если Смольный хочет закрывать сеть социальными маршрутами, ему придется предложить участникам субсидию, которая обеспечит им какую-никакую доходность без возможности заработать на коммерции.

Там, где в ожидании неизбежного отмалчиваются перевозчики, говорят депутаты и активисты. Борис Вишневский и движение «Транспорт и горожане» свои замечания комтрансу уже направили. Больше всего их волнует, что не делается упор на развитие электротранспорта, не учитываются возможности автономного хода у троллейбусов и даже уже идущее проектирование троллейбусного депо на Васильевском острове. «Например, 47-й автобус можно заменить на такой троллейбус, 98-й автобус на 100% идёт под троллейбусными проводами. Или маршрутка К339 заменяется автобусами, а можно усилить 35-й троллейбус и на автономном ходе продлить в МЕГУ, – говорит помощник депутата Арсений Афиногенов. – Также убираются троллейбусы 34, 42, провода выводятся фактически из эксплуатации на Бухарестской и Каменноостровском, когда можно было бы, наоборот, заменить автобусы, используя тот же автономный ход. А 33-й троллейбус с огромной петлёй и низким пассажиропотоком никак не меняется».

Смущает эксперта и сохраняющееся дублирование: «Например, есть маршруты 35, 66, 67, 67а, 67б, которые и так в значительной степени между собой дублируются. В документе, представленном депутатам, предлагают маршрутку, доезжающую до жилого массива Канонерского острова, заменить на автобус 67к, при этом 67-й, не доезжающий туда, тоже сохраняется. Остается и полный дублёр перечисленных маршрутов – 35-й, идущий два раза в день. И таких примеров много».

О том, как в будущем могут выглядеть аукционы, на которых город поделят между перевозчиками, некоторое представление дает только что завершившийся конкурс на новый маршрут 115Б («Рыбацкое» – Металлострой). При стартовой стоимости в 33 млн рублей победителем стало ООО «Транспортная областная компания», снизив цену почти вдвое, до 17,8 млн. За бортом осталась большая тройка – «Пассажиравтотранс», «Питеравто» и «Третий парк».

Николай Кудин, Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»