В России отзывают больше 14,5 тысяч Ford Explorer, которые не выдерживают неровных дорог

ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявило о крупном отзыве кроссоверов Ford Explorer в России. Оказалось, что от неровных дорог они со временем могут стать хуже управляемыми.

Как сообщает 22 мая пресс-служба Росстандарта, под отзыв попадают 14 576 автомобилей Ford Explorer, проданных в период с августа 2012 года по апрель 2018 года. Причиной сервисной кампании стали результаты исследования.

«Установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах», – говорится в сообщении ведомства.

Владельцы машин, у которых образовались трещины на рычаге регулировки схождения колес, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Это увеличивает риск аварий.







В дилерских центрах на попавших под отзыв кроссоверах заменят рычаги регулировки схождения задних колес на автомобиле. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

Напомним, что в конце марта компания Ford официально объявила о реструктуризации своего бизнеса в России. К июню 2019 года марка полностью остановит производство своих легковых автомобилей на российских площадках, оставив только сборку коммерческого транспорта. Продажи легковушек «Форд» продлятся до сентября, но гарантийные обязательства в компании обещали сохранить.