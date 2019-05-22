Посольство России в Италии составляет окончательные списки пострадавших в ДТП около Сиены. Одна россиянка погибла и 19 пострадали

Российские дипломаты получили информацию из двух больниц города Сиена, где находятся россияне, пострадавшие в результате ДТП утром 22 мая.

«По последним данным, один гражданин России погиб. 19 пострадавших. Они находятся в двух больницах Сиены. Сейчас устанавливаются личности», – рассказали 22 мая «Фонтанке» в посольстве РФ в Италии.

В дипмиссии отметили, что списки пострадавших публиковаться не будут. Дипломаты также не располагают информацией, из каких городов были туристы.

Среди людей, которые находились в злополучном автобусе, помимо россиян были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Грузии и Молдавии.





