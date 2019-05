Индия испытала ракету "Брамос" воздушного базирования

Военно-воздушные силы Индии 22 мая провели успешное испытание ракеты "Брамос" воздушного базирования с истребителя Су-30МКИ, говорится в сообщении ведомства.

BrahMos provides IAF the capability to strike from large stand-off ranges on any target at sea or on land with pinpoint accuracy by day or night in any weather condition. Brahmos coupled with the superlative performance of Su-30MKI gives IAF the desired strategic reach. pic.twitter.com/fDsbFVABhI