Дорожное распутство. Охотница за миллионерами вышла на панель у Казанского собора

Явление блондинки народу - под таким названием можно смело выпускать постер с участием тусовщицы из Петербурга. Правила парковки она переписала у Казанского собора.

Читатель «Фонтанки» Федор

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 22 мая темно-синий Ranger Rover покрутился на пятачке у Воронихинского сквера и Казанского собора и заехал на тротуар поперек пешеходного перехода. Заглушив двигатель и открыв дверь, на панель вышла она. Изящно вильнула сумочкой от «Шанель», перешла дорогу, кинула последний взгляд на своего жеребца и скрылась в доме № 3 по Казанской улице. В нем есть рестораны, салон красоты и фитнес-клуб.

Автомобилем 2018 года выпуска владеет 32-летняя Екатерина Давыдова, более известная по творческому псевдониму с сексуальным оттенком Пирожок и прежней фамилии Кучеренко. Свою карьеру охотницы за богатыми мужчинами она начинала в середине 2000-х. Многочисленные поклонники вспоминают в соцсетях некие истории, связанные со съемками в смелых фильмах, и пересылают друг другу список миллионеров, которых Екатерине удалось очаровать. Работой – в привычном понимании – ее биография не отягощена, если не считать продажу поношенных вещей в Интернете и рекламирование брендов.

Range Rover Давыдовой принадлежит с конца сентября 2018 года, первое нарушение ПДД ей вменили через месяц. Смена фамилии, по данным «Фонтанки», не связана с замужеством Екатерины. Она верна своему ремеслу.





