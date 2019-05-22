Участок трассы «Скандинавия» с 65-го по 100-й км предлагают расширить за 8,6 млрд рублей

Управление дорог «Северо-Запад» ищет подрядчика для реконструкции участка трассы «Скандинавия» до 6 полос. Максимальная стоимость контракта составляет 8,6 млрд рублей. Информация об аукционе 22 мая появилась на сайте госзакупок.

Как сообщается в техзадании, подрядчик должен расширить трассу с 65-го по 100-й км в срок до 30 ноября 2021 года. Помимо обновления дорожного полотна необходимо организовать 1 скотопрогон, 1 путепровод, 2 моста и 1 надземный пешеходный переход. Заявки на участие принимаются до 10 июня, а сами торги пройдут 17 июня.

Напомним, что в декабре 2018 года после расширения был официально открыт участок трассы А181 «Скандинавия» от 52-го до 65-го км. Стоимость его реконструкции составила 10,9 млрд рублей.

Расширение трассы идет в 5 этапов. Участок с 65-го по 100-й км будет расширен в рамках второго этапа. Полная стоимость составит порядка 18 млрд рублей.







Третья очередь (100 – 134-й км) отнесена на 2021 – 2027 годы. Четвертая (134 – 160-й км) — на 2023 – 2028-й, именно к ней относится Выборг, до которого, как уже сказано, можно попробовать дотянуться уже к 2024-му. До «Торфяновки» реконструкция дойдет к 2030-му. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.

Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД». С ней же был заключен контракт стоимостью 689 млн рублей на подготовку территории строительства «Скандинавии» с 65-го по 100-й км.