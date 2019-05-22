Первая пошла. В Петербурге досрочно стартовала реформа рынка долевого строительства

В петербургской новостройке впервые реализована квартира с использованием эскроу-счета. Деньги покупателя останутся недоступными для продавца, пока дом не введут в эксплуатацию.

О сделке по новым правилам 22 мая сообщает застройщик комплекса «Северная долина». В продажу выведен корпус общей площадью 22 560 кв. м. Его плановый срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2021 года.

«Мы приступили к реализации 16-й очереди ЖК «Северная долина» с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, – говорит Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург». – Первая продажа с применением новой схемы уже состоялась. Нововведения в 214-ФЗ дополнительно увеличили для покупателя прозрачность и надежность сделки, деньги клиентов теперь будут храниться в банке до окончания строительства».

Чуть ранее продажи по новой схеме открылись в объектах, строящихся в Ленинградской области.

Эскроу-счета с 1 июля станут обязательными для застройщиков, работающих по 214-ФЗ. Деньги покупателей будет хранить банк, застройщик получит к ним доступ только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности.