Муми-тролли, 3D-тур по самолёту и раздельный сбор. Что готовит петербуржцам День Финляндии

Островок Суоми вновь появится в Петербурге 25 мая, в пространстве «Севкабель Порт». На семейном фестивале «День Финляндии» угостят черничным лимонадом, научат разделять мусор, рисовать комиксы, а также разложат корюшку по цветам и обменяют упаковку на хлеб.

Константин Селин

После того как в прошлом году первый в Петербурге фестиваль Финляндии неожиданно посетили 8,5 тыс. человек, мероприятие перенесли на более просторную площадку (в 2018-м праздник проходил в пространстве «Ткачи») и сделали бесплатный вход по предварительной регистрации (ссылка опубликована в социальных сетях фестиваля). Отдельный акцент сделан на экологии.

Фестиваль приготовил обширную программу на весь день. Шоу на главной сцене начнётся в 13:00. Петербуржцам покажут интерактив со «злыми птичкми», финские народные пляски, современные танцы, шоу мыльных пузырей. В 15:00 пройдёт официальное открытие, после чего публику будут развлекать ростовые куклы — настоящие муми-тролли из тематического парка в Наантали. Праздник продолжится научным шоу «Путешествие на север», конкурсом «Угадай финскую мелодию» и фокусами. В течение дня активных участников фестиваля ждут розыгрыши. Партнёры устроят дегустацию овсяного молока и черничного лимонада, а более серьёзно можно будет подкрепиться на финском фудкорте.

Лекторий

За знаниями гостей отправят в лекторий. Петербуржцам дадут урок финского языка, расскажут о раздельном сборе мусора, финском функциональном дизайне, жизни ингерманландских финнов в Петербурге и образовании в Финляндии.







Сюрпризы от финских компаний

На площадке будет 50 тематических зон компаний, связанных с Финляндией. Так, представители косметического бренда будут делать экспресс-макияж в стиле Nordic Nude. Финский производитель хлебобулочных изделий за две пустые упаковки из-под своего хлеба обещает выдавать свою свежую продукцию, а мусор отправить на переработку. Финский национальный авиаперевозчик проведёт VR-экскурсию по кабине своего самолёта. Производитель красок расскажет, «из каких оттенков Финляндии складываются цвета Зимнего дворца и Петропавловской крепости, свинцовых туч над брусчаткой, крейсера «Аврора» и даже корюшки».

Для всей семьи

Участники фестиваля приготовили фотозоны и множество разных активностей, например мастер-классы по приготовлению мороженого, скрапбукингу и декору ручек. Представители Музея муми-троллей в Тампере предложат нарисовать комикс с любимыми персонажами, отель из Иматры — сыграть в гольф и побороться за звание «самого экологичного» гостя праздника.

Для детей

На площадке фестиваля детям будет где порезвиться — для малышей организуют игровую зону со «злыми птичками» Angry Birds. В 14:00 для тех, кто старше пяти лет, муми-тролли покажут в лектории спектакль «Дело в шляпе».

Туризм

Спланировать увлекательное путешествие в Финляндию помогут представители туристических офисов Южной Карелии, Котки-Хамины, Коуволы и Тампере. Они расскажут о мероприятиях и местах, где обязательно стоит побывать.

Завершится праздник выступлением диджея Efo с 19:30 до 21:00.