Женщина, получившая травмы на станции Пискарёвка, госпитализирована. Она оступилась при посадке в вагон

Стали известны подробности инцидента на железнодорожной станции Пискарёвка в Калининском районе Петербурга. Женщина 50–60 лет на вид оступилась при посадке в вагон электрички направлением Петербург – Сосново. Об этом 22 мая «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Нога пострадавшей попала между вагоном и платформой, в результате женщина получила повреждения и была госпитализирована. Электричка, на которую спешила пассажирка, была задержана на 20 минут. Других задержек не было.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО дополнили, что несчастный случай произошёл из-за того, что в дверях вагона столкнулись пострадавшая и спускавшийся мужчина с велосипедом в руках.

Ранее в ведомстве сообщали, что женщина на Пискарёвке упала под поезд.





