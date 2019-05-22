Это тебе не «Игра престолов». Почему Джорджа Мартина не пустят на петербургский Книжный салон

Каждый год, ближе к середине мая, я заказываю бильд-редакторам фотографию к гиду по Санкт-Петербургскому книжному салону. Прошу: «Поставьте что-нибудь с молодежью и книжками — чтобы было понятно, что это живо и весело, что молодые люди любят и умеют читать». Вместо этого в тексте обычно появляется кадр с бабушками, деловито копающимися в книжных развалах. Или чиновники с озабоченно-торжественным видом. Это не диверсия фотографов. Просто Книжный салон — мероприятие для избранных.

Я ничего не имею против старшего поколения и чиновников, но представим себе, что молодые люди поддадутся-таки на государственные лозунги о «пропаганде чтения» и массово отправятся на салон.

23 мая в 12:00, сразу после торжественного открытия с участием врио губернатора Беглова, спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, главы Российского книжного союза Сергея Степашина и других, они смогут переместиться на презентацию «Нормы ГТО в нашей жизни» от комитета по физкультуре и спорту. Буквально через два часа гостей ожидает встреча с председателем Союза писателей Дагестана Магомедом Ахмедовым и советником президента Республики Якутия Николаем Лугиновым — мероприятие под заголовком «Широка страна моя родная» спродюсировало петербургское отделение Союза писателей.

Оттуда зрители отправятся на круглый стол «Юбилеи 2019 года» или дискуссию «Проблемы человечества. Экология: кто спасет планету — творец или потребитель?». Приобщиться к политике можно на встрече с публицистом Николаем Стариковым или Дмитрием (Гоблином) Пучковым, который презентует серию книг «Тупичок Гоблина», включившую издания «Коммунизм», «Нацизм», «Актуальный марксизм» и «Святые» девяностые».

Особенно крепкие духом смогут послушать рассказ врача Сергея Бубновского, написавшего книгу «Здоровье через стопы». Отдых увенчается разговором о духовности — на дискуссиях «Проблемы русского мира. Интервенция против языка — интервенция против народа?» и «Современный мир: нуждается ли Александр Пушкин в защите?».

Нет, конечно, на Книжном салоне проводится и много других встреч — в этом году нашлось несколько десятков достойных, читайте в нашем гиде. Шанс пообщаться с кинокритиком Михаилом Трофименковым, лауреатом «Нацбеста» Алексеем Сальниковым, автором «Сажайте, и вырастет» Андреем Рубановым, создателем «Сердца Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексеем Ивановым, филологами Олегом Лекмановым и Александром Ливергантом — дорогого стоит. Но и тут — следите за ловкостью рук — возникают детали. Большинство из перечисленных авторов пишут для одного, единственного, самого крупного в стране издательства «Эксмо-АСТ». Вкус и качество работы ведущего редактора современной прозы Елены Шубиной вопросов не вызывает. Но мечтается, что в программе возникнут встречи с переводчиками издательства «Азбука-Аттикус» (того самого, которое прославилось серией покетбуков «Азбука-классика» в темно-зеленых обложках, и вот-вот выпустит на русском нового Ю Нёсбе). Или авторами «РИПОЛа» (за четыре дня проводит только три встречи). Или события от лучшего гуманитарного издательства страны — «Нового литературного обозрения».

Впрочем, если даже креативная молодежь захочет встретиться с Гоблином-Пучковым или доктором Бубновским, то сделать это будет непросто. Программу выкладывают обычно за неделю, максимум — за две до старта (не иначе, чтобы неофиты и салаги не смогли заранее спланировать свой график). А сайт ярмарки с дизайном в стиле «золотые двухтысячные» предохраняет её от лишних посетителей с иезуитской тщательностью. Попробуйте найти тут карту салона, чтобы узнать, где будет торговать любимое издательство. Она выложена в разделе для компаний-участников; на видном месте — только схема, где оформить льготную подписку на «Литературную газету». Или попытайтесь отыскать интересную презентацию в программе, смахивающей на бесконечный вордовский документ. За пару дней до старта организаторы озаботились тем, чтобы оформить её в качестве таблички.

При прочих равных креативный класс (в расстроенных чувствах, конечно) отправится на другие события — независимый фестиваль «Книжный БУМ» в «Пассаже», фестиваль «Ревизия» в Новой Голландии от книжного «Порядок слов», сбор комиксистов со всего мира «Бумфест» от издательства «Бумкнига». Или поедет летом на петербургскую фантастическую ассамблею — куда в 2017 году, кстати, привозили самого Джорджа Мартина.

Впрочем, автор «Песни льда и пламени» вряд ли подойдёт по критериям Книжного салона — слишком мало русской национальной идеи в его текстах, недостаточно рассуждений об интервенции против языка и защите Пушкина. Да и проблема здоровых стоп и норм ГТО в трудах Мартина до сих пор остаётся нераскрытой.

Это тебе не «Игра престолов», Джордж, тут выживает сильнейший.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»