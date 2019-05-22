В пермской гимназии для девочек повысили проходной балл, потому что «страной управляют бывшие мальчишки»

Скандал разразился вокруг странного гендерного подхода при приёме детей в первые классы пермской гимназии № 4. Администрация учебного учреждения не первый год устанавливает разные проходные баллы для дошколят – у девочек он выше.

Об этом 22 мая пишет издание 59.Ru. К журналистам обратились родители учеников, прочитавшие выписку из решения приемной комиссии. Детей принимают в 1-й класс по итогам их обучения в подготовительной школе. В этом году проходной балл для девочек — 69,1, а для мальчиков — 65,7. Родители возмутились.

«Получается, если моя дочь будет поступать и наберет больше баллов, чем кто-то из мальчиков, она не попадет в эту школу только потому, что не мальчик и для нее проходной балл выше», — рассказала одна из матерей.

В гимназии ничего возмутительного в этом не видят. Разницу в проходных баллах администрация объяснила стремлением уравновесить гендерный баланс в классах, так как в подготовительной школе обучалось 92 девочки и 67 мальчиков.







«Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — говорит директор гимназии Татьяна Дьякова.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что в ситуации нужно разбираться.

В прошлом году гимназия № 4 уже привлекала к себе внимание СМИ и общественности. Тогда десятиклассница была отстранена от аудиторных занятий из-за розового цвета волос. Впоследствии по данному факту прокуратура Дзержинского района Перми возбудила в отношении директора гимназии дело об административном правонарушении. После этого чиновники разрешили пермским школьникам красить волосы в неестественные цвета и делать смелые модельные стрижки.