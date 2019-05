В Тель-Авиве митингующих ортодоксов разогнали дамы в неглиже

Женщины в бюстгальтерах разогнали протест иудеев-ортодоксов в Тель-Авиве. На нестандартный шаг полиция Израиля пошла из-за того, что по-другому убрать разгневанных религиозных радикалов перед финалом «Евровидения» было невозможно.

Как сообщает израильское информационное агентство Mignews, ярость ультраортодоксов вызвало то, что в шаббат, 18 мая, на улицах Тель-Авива вовсю шла подготовка к международному песенному конкурсу, трудились рабочие. В ответ сотни израильтян вышли на улицы столичного города, начали перекрывать движение, вступать в стычки с полицией. Когда харедим (под этим названием объединяют различные общины ортодоксов) добрались до центра города, стражи правопорядка пошли на отчаянный шаг: четырех женщин попросили оголить верхнюю часть тела. Те разделись до бюстгальтеров. Так как харедим запрещено смотреть на голое женское тело, они ушли.

Очевидцы успели заснять на видео происходящее.

Standoff – women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY