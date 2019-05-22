Семилетний мальчик приехал с семьей из Казани в Кронштадт и выбежал под машину

Путешествие по Кронштадту для семьи из Казани утром 22 мая прервало ДТП. Невнимательность на дороге обернулась поездкой в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 11:25 у дома 2/5 по Широкой улице Кронштадта, в районе жилой застройки. 7-летний мальчик, выйдя из магазина «Магнит», выбежал на дорогу из-за припаркованного грузовика и попал под колеса автомобиля Nissan X-Trail под управлением 68-летнего мужчины. Пешеходного перехода в этом месте нет.

Мальчик с родителями и другими родственниками приехал в Кронштадт из Казани в качестве туристов. На улице он был с отцом и братом. В момент наезда отец выходил из магазина.







В результате ДТП мальчик получил сочетанную травму тела и закрытый перелом левой голени. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего ведется проверка.