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Происшествия
22.05.2019 17:08
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СМИ: Водитель перевернувшегося в Италии автобуса с российскими туристами «в шоке» от случившегося

Полиция допросила итальянца, который был за рулем туристического автобуса, перевернувшегося утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция.

Водитель транспортного средства оказался итальянцем старше 40 лет. После ДТП его проверили на содержание алкоголя в крови, и алкотест показал отрицательный результат. Об этом 22 мая сообщает издание La Repubblica со ссылкой на правоохранительные органы Италии.

После ДТП мужчину доставили в полицейский участок города Сиена для дачи показаний. Его мобильный телефон до сих пор находится в автобусе. Полицейские хотят его исследовать, чтобы понять, что могло стать причиной трагедии.

Мужчина, как пишут журналисты, находится «в шоке» от произошедшего. Одной из версий случившегося остается  невнимательность водителя.

Напомним, что, согласно последним данным российского посольства в Риме, в автобусе находились российские граждане. 20 человек получили травмы, а 4 находятся в тяжелом состоянии. Гид группы – 40-летняя женщина – умерла. Одна пострадавшая находится в реанимации больницы Сиены.



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