Петру Порошенко "шьют" второе уголовное дело. На этот раз Антикоррупционная прокуратура Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила 22 мая в Фейсбуке.

"Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", – сказано в сообщении САП в Facebook.

Уточняется, что дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний – производителей электроэнергии на Украине – "Центрэнерго". "Должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины", – сообщили в прокуратуре.

Накануне, как писала "Фонтанка", уголовное дело в отношении Петра Порошенко по статье "Госизмена" было возбуждено Государственным бюро расследований из-за событий в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, когда 24 украинских моряка, буксир и военные катера были задержаны российскими пограничниками за нарушение Госграницы РФ.





