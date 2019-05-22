«Значит, это конец мая?» Пользователи соцсетей в Колорадо делятся фото сильнейшего за 44 года снегопада

Столица американского штата Колорадо утонула в снегу 21 мая. За минувшие сутки в Денвере выпало рекордное количество осадков. Такого жители города, который находится на одной широте с Краснодаром, Самаркандом и Пекином, не видели с 1975 года.

Непогода нарушила авиасообщение – были отменены или задержаны десятки рейсов. Однако жители не унывают, соцсети переполнены фотографиями на фоне сугробов с подписями «Значит, это конец мая, да?» и «Куда ушла весна?». Особое недоумение от происходящего, судя по снимкам, испытывают домашние животные.





