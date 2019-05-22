Смольный назвал стоимость кольцевой линии метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2»

Стоимость строительства второго участка кольцевой линии метро от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» может составить 85,4 млрд рублей. Об этом 22 мая «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Там планируют объявить конкурс на выполнение предпроектных работ. «Завершение работ по разработке документации позволит получить данные по пассажиропотокам, размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, определит градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена», – рассказывают в комитете. Максимальная их стоимость составит 100 млн рублей.

В комитете рассчитывают начать строительство в 2027 году, а закончить в 2034-м. Согласно схеме развития петербургского метрополитена, вторая очередь кольцевой от «Лесной-2» будет включать станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект – 2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Первый отрезок кольцевой в виде станций «Большой проспект – 2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2» может обойтись городскому бюджету в 78,6 млрд рублей.

Всего в составе круговой ветки метро будет 20 станций, из которых 14 станут пересадочными. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил о том, что их строительство обойдется городскому бюджету в 300 млрд рублей. Пришедший ему на смену в октябре 2018 года врио губернатора Александр Беглов пока никаких обещаний на этот счет не давал.





