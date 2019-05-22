Авария на ЗСД в районе Васильевского острова спровоцировала километровую пробку

ДТП с тремя машинами произошло на Западном скоростном диаметре в Петербурге днём 22 мая. По сообщениям очевидцев, на место вылетал вертолёт с врачами скорой помощи.







Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», аварийный транспорт сейчас занимает две правые полосы, место аварии обозначено. Движение по скоростной дороге затруднено, о чём МЧС предупредила пользователей мобильного приложения. По данным приложения «Яндекс.Пробки», в районе столкновения (а произошло это на Васильевском острове) образовалась километровая пробка.

По словам очевидцев, один из водителей неаккуратно перестроился и зацепил две машины. Пострадавших, по предварительным данным, трое, тяжёлых травм у них нет. Вертолёт улетел с места ДТП пустым.