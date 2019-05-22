Между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом на КАД начинают дорожные работы

Следующим участком кольцевой автодороги Петербурга, где дорожники ликвидируют колейность, стали несколько километров между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом. Движение там ограничили до начала июня.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 мая по 2 июня для движения транспорта будут закрыты полоса безопасности и первая полоса на участке с 91-го по 103-й километр внешнего кольца КАД. На второй, третьей и четвёртой полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы производит АО «ВАД». Ремонт будет вестись в круглосуточном режиме.

В настоящее время на КАД также устраняют колейность на участках между Московским и Таллинским шоссе, между Пулковским и Таллинским шоссе, между Московским шоссе и вантовым мостом, а также между Мурманским шоссе и вантовым мостом, причем как на внешнем, так и на внутреннем кольце.







Помимо этого на путепроводе КАД над проспектом Культуры ремонтируют дорожное покрытие. На съезде с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо строят развязку с платной трассой М-11. А на севере КАД реконструируют участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры.