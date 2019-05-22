ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» аккредитован еще одним банком

Setl City

Теперь покупатели квартир в ЖК «Зеленый квартал» могут оформить ипотеку в Сбербанке: им предоставляются особые условия кредитования.

Процентная ставка по программе начинается от 10,6%, а первый взнос – от 15%. Сумма кредита – от 300 000 рублей, срок кредита – от 1 до 30 лет. Сбербанк аккредитовал первую очередь жилого комплекса, состоящую из трех корпусов высотой 4 этажа с мансардами. Сейчас каркасы домов уже возведены, а ввод в эксплуатацию планируется в середине следующего года.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Выбор планировок включает варианты от студий стоимостью от 2,5 млн рублей до просторных трехкомнатных квартир. Все они передаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции»: покупатели могут выбрать цветовую гамму «Ваниль» или «Шоколад».

Компания Setl City строит «Зеленый квартал» в престижном Московском районе, на Пулковском шоссе. Будущие жители смогут добраться до станции «Московская» за 20 минут: от квартала курсирует пять автобусных маршрутов. Дорога до аэропорта «Пулково» займет всего 18 минут.

Озеленение и благоустройство станут бесспорным достоинством проекта: здесь будет высажено четыре живописные аллеи, три сада и еловый сквер. В закрытых от машин дворах появятся детские площадки, спортивные зоны и места для спокойного отдыха. Собственная инфраструктура сделает жизнь в «Зеленом квартале» насыщенной и комфортной: запланирован лицей, школа, два детских сада, медцентр, шахматный клуб, а также кафе, магазины и аптеки на первых этажах домов.

«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартиры от 40 застройщиков и выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl City. Компания сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиенты получают специальные условия кредитования.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations