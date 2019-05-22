На станции Пискарёвка женщина упала под поезд. На место выехали врачи и полиция

Женщина упала на железнодорожные рельсы в Калининском районе Петербурга, сообщили днём 22 мая «Фонтанке» читатели.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО информацию подтвердили. Сообщение о происшествии на станции Пискарёвка поступило на пульт дежурной части около 16.10. Пока известно лишь то, что женщина упала под электропоезд. О её состоянии пока сведений нет.

Движение поездов и электричек в сторону Сосново было временно приостановлено.





