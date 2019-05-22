ВЦИОМ: Против храма в Екатеринбурге выступают только 18% жителей, но три четверти против храма в сквере

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование после протестов против постройки храма в сквере Святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге и пришел к неожиданным выводам.

Как сообщили 22 мая в Центре, только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в городе, 58% считают, что он должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

При этом 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у Театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что этот храм можно построить в сквере у Театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.

Как рассказывала «Фонтанка», всю прошлую неделю тысячи жителей Екатеринбурга приходили в сквер у Театра драмы в знак протеста против постройки там собора святой Екатерины и каждый раз сталкивались со все большим сопротивлением силовиков. Если в первую ночь стройплощадку охраняли лишь православные бойцы, то на второй день прибыл ОМОН, который задержал больше 20 человек. А на третий день в автозаках оказались еще 70 человек. Общее число задержанных стремится к сотне, и каждый третий из них получил срок, от 2 до 15 суток ареста.

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Екатеринбурге 16 мая и предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма.





