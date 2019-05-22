Тайна Феодоровского городка. Показываем, какими возродятся палаты Царскосельского подворья. Патриарху готовят Розовую

«Фонтанка» увидела интерьеры Феодоровского городка, где для патриарха Кирилла «предусмотрено некоторое пространство». Здесь будет также музей - под экспозицию отведут пять процентов общей площади.

фото: Илья Выдревич/"Фонтанка.ру"

Официальный представитель Русской православной церкви опроверг информацию, что почти три миллиарда бюджетных рублей обеспечат комфорт патриарху Московского и всея Руси. Для каких целей восстанавливают Феодоровский городок в Пушкине, пока остается загадкой. Управделами президента молчит. «Фонтанка» полетала над стройплощадкой, изучила внутреннее убранство реконструируемого подворья. Львиная доля площади достанется гостинице и опочивальне с персональным алтарем.

О петербургской резиденции епископа РПЦ, патриарха Кирилла сообщило издание The Bell. Государственную собственность, федеральный памятник Феодоровский городок Управделами президента якобы намерено приспособить под не светские нужды. Любопытной деталью журналист считает секретность техзадания, которое ведомство составило в рамках реставрационного конкурса. Победителем стала компания «Геоизол», сумма контракта – 2,8 млрд рублей. В стоимость не включены расходы на мебель и прочую начинку. Автор расследования предполагает, что потребуется еще столько же.

РПЦ на публикацию отреагировала напоминанием, что у патриарха Кирилла уже есть резиденция в подмосковном Переделкино, и уточнением, что хоть стройка и «не имеет непосредственного отношения» к церкви, в городке предусмотрены площади для ее нужд. «В том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», – сказал глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.







Активные работы на участке площадью почти 20 тысяч квадратных метров начались в марте 2019 года. Официальное название – «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга» – не раскрывает замыслов по употреблению. В мае «Фонтанка» поднялась над стройкой и увидела темпы реконструкции. Общая площадь помещений городка превышает 6,2 тысячи квадратных метров. Музейная часть займет менее 5%.

Проектированием реставрации занималась «Архитектурно-строительная мастерская Титова». Как рассказал «Фонтанке» ее руководитель Алексей Титов, историческая планировка будет сохранена. Интерьерные решения, информация о которых сохранилась, проектировщики воспроизвели максимально точно. Там, где сведения об оригинальной отделке утрачены, ориентировались на убранство и интерьеры средневековой русской архитектуры.

Контракт компания в 2017 году заключила с подрядчиком проекта, «Строй-экспертом». В сентябре прошлого года мастерская отправила проект на согласование. Замечания по стилистике от заказчика не поступали. В мастерской не исключают, что воплощать проект будут его авторы. Фирма располагает всеми необходимыми ресурсами и специалистами, чтобы выполнить работу самостоятельно.

«В комплексе запроектированы современные инженерные системы: система отопления и водоснабжения, система вентиляции и кондиционирования. Соответственно, сложность проектирования заключалась в том, чтобы совместить эти системы с историческими интерьерами», – рассказывает художник. Освещение в зданиях, все бра и люстры – в исторической стилистике. В изначальном проекте, поясняет Титов, уже было запроектировано электрическое освещение. Приспособление ведется без изменения предметов охраны.

«В отделке интерьеров зданий Феодоровского городка будут использоваться материалы, которые соответствуют историческому аналогу. Сохраняется и воссоздается темперная роспись на стенах, применяется штукатурка и окраска стен, на полах используются метлахская плитка, натуральный камень, массив дуба», – комментирует Алексей Титов.

Согласно проекту, покои главы РПЦ расположены в Розовой палате (она же — Дом для диаконов). Хотя в экспликации слово «патриарх» отсутствовало в принципе, говорят разработчики. В этом здании, как и в Трапезной палате, запроектированы лифты. На первом этаже разместятся гардероб, лифтовой холл, помещения для персонала, комната врача. Второй этаж займут кабинет, гостиная, гардеробная, спальня, умывальная комната, сервировочная, комната обслуживающего персонала.

Трапезная палата, в свою очередь, наполнена более «паркетным» функционалом. Холлы, домовая церковь, конференц-зал, обеденный и малый обеденный залы, комнаты отдыха, кабинет врача, сервировочные. На первом этаже под музей отведены залы общей площадью около 120 кв метров, на втором этаже, в Башенной палате, также предполагается экспозиционный зал. Кроме того, проектом предусмотрен зал поэта Есенина, который в работал в лазарете при Феодоровском городке.

Дореволюционные фотографии иконостаса не сохранились. «По материалам исторической справки все росписи Домовой церкви Трапезной палаты были выполнены в стиле фресок Дионисия, по образцу росписей Ферапонтова монастыря. Архитектурно-художественная мастерская разработала проект иконостаса по аналогам храмов XVI века, за основу был взят иконостас новгородского Софийского кафедрального собора. Иконостас тябловый, иконы в иконостасе без окладов, московского и новгородского письма», – рассказывает гендиректор мастерской.

Желтую и Белую палаты, если не считать подсобных помещений и КПП, полностью оборудуют под гостиничные номера. В первом здании – 8 одноместных юнитов площадью 20-30 квадратных метров. В Белой палате – по 5 номеров на первом и втором этажах.

Кроме того, номера обустроят и в Белокаменной палате (Дом священников). Каретный сарай отдадут под прачечную, автомойку и комнаты отдыха для водителей.

Алексей Титов подчеркнул, что Феодоровский городок изначально создавался, чтобы поднять патриотический дух в России. «Комплекс в неорусском стиле создавался, чтобы поднять патриотический дух в России. Он и задумывался как музей и центр русской культуры. В Эрмитаже, кстати, стоит мебель, которая разрабатывалась для Феодоровского городка — в зале Русского искусства», – рассказывает глава мастерской.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»