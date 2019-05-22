Посольство РФ подтвердило, что российские граждане были в перевернувшемся в Италии автобусе. Дипломаты собирают данные из больниц

В российской дипмиссии в Риме «Фонтанке» рассказали, что дипломаты добрались до города Сиена, где находятся пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом 22 мая.

«По последним данным, на борту автобуса находились в том числе и российские граждане. Один человек погиб, 20 получили травмы, 4 в тяжелом состоянии», – уточнили 22 мая в посольстве.

Сейчас дипломаты располагают данными только из одной больницы, куда доставили 12 россиян с незначительными повреждениями. Информация по остальным уточняется.







Дипмиссия не смогла уточнить, из каких городов были туристы. Однако дипломатам стало известно, что в туристическом автобусе были граждане Армении.

Напомним, что ранее больница all'Ospedale Le Scotte di Siena рассказала об одной пострадавшей, которая находится в реанимации.