На белорусской границе задержали рогоносца

Машину с тонной рогов оленя и лося задержали сотрудники Псковской таможни и пограничники на белорусской границе. У гражданина Союзного государства не оказалось ветеринарных сопроводительных документов на груз.

Как сообщили 22 мая в Северо-Западном таможенном управлении, мужчина объяснил представителям контролирующих служб, что в Беларусь он ездил, чтобы повидать свою супругу. И с собой из России возил эту партию рогов, весом более тонны. С ними же решил вернуться обратно.

Рога стоимостью больше миллиона рублей изъяли и передали в территориальное подразделение комитета по ветеринарии.





