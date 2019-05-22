Уголовное дело о выдуманном мате прожило сутки. Прокуратура защитила фантазии полицейских

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении полицейских, задержавших предпринимателя за нецензурную брань, которой не было.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, решение об отмене дела принял зампрокурора Адмиралтейского района Василенко. По его мнению, Следственный комитет ошибочно усмотрел в действиях оперуполномоченных Александра Пугачева и Юрия Ткаля превышение должностных полномочий. Они выдумали историю с ругающимся бизнесменом Александром Кудашевым, который был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и отсидел сутки в камере, но прокуратура посчитала, что права его не нарушались.

Уголовное дело, возбужденное по статье 286 УК, прожило сутки. Следствие считает, что Пугачев и Ткаль оказывали на предпринимателя психологическое воздействие, требуя дать объяснение по жалобе одного из конкурентов Кудашева, составили не соответствующие действительности рапорты о совершении предпринимателем мелкого хулиганства, незаконно изъяли учредительные документы и телефон и солгали оперативному дежурному 38-го отдела, куда доставили задержанного и продержали там сутки. СК уверен, что право Кудашева на свободу было нарушено, и это повлекло причинение тяжких последствий.

Во время доследственной проверки полицейским предложили пройти детектор лжи, но они сослались на недомогание. Кудашев прошел полиграф.

Скорость прокурорской реакции может быть вызвана серьезными последствиями, которые ждали бы правоохранительную вертикаль в будущем. Полицейские обязаны постоянно повышать свою статистику, в том числе по выявлению административных правонарушений. «Палочный» принцип приводит к потере качества. В 2018 году, по данным управления Судебного департамента в Петербурге, из 3467 постановлений о наложении административного штрафа 1986, то есть больше половины, отменены судами как незаконные. Теоретически каждое из них может быть потенциальным уголовным делом по превышению полномочий.





