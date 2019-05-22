«Нерыночное формирование цены». Петербургское УФАС предостерегло туроператоров и судовладельцев против повышения стоимости прогулок по рекам и каналам

Петербургское УФАС предостерегло участников рынка водных перевозок Северной столицы против повышения стоимости прогулок по рекам и каналам. Как следует из базы решений антимонопольного ведомства, замечания 22 мая получили ООО «Невская классика», «НТК Интурист» и ООО «Премьера Трэвел».

Ранее топ-менеджеры данных компаний сообщили РБК, что пассажирские перевозчики планируют поднять цены на билеты примерно на 20% В ассоциации владельцев пассажирских судов подтвердили информацию, сославшись на рост стоимости топлива и аренды причалов.

По мнению антимонопольщиков, такое согласованное изменение тарифов может привести к «нерыночному формированию цены на речные пассажирские перевозки, а также ориентированию товарного рынка на цены указанных компаний», что является нарушением Закона о защите конкуренции.

«Информационное письмо о выдаче предостережений и недопустимости подобных публичных заявлений направлено также в Ассоциацию владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга», – отметили в УФАС.

По словам самих туроператоров, они уже подняли стоимость перевозок весной — на 4 – 7% и корректировать тарифы в течение сезона не намерены. «Это ежегодная практика, поскольку цены на топливо, обслуживание судов и аренду причалов растут», – пояснил директор «Нева Тревел» Юрий Набатов. В этом году дополнительным фактором стало повышение НДС. По его словам, участники рынка были бы рады большему удорожанию, однако отдают себе отчет в том, что иначе спрос на их услуги сократится. «Снижение маржинальности означает сокращение ресурсов на модернизацию флота», – добавил он.





