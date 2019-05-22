ПСК: покупатели берут ипотеку на фоне рыночной неопределённости

pixabay.com

Сумма выданных в Санкт-Петербурге кредитов выросла за I квартал 2019 года* на 13,9%. Как считают аналитики ГК «ПСК», причина в приближающемся 1 июля – дне, когда вступают в силу поправки к 214-ФЗ. Перспективы рынка после этой даты до сих пор туманны.

В январе-марте петербуржцам выдали ипотечных кредитов на 44 млрд. руб. Средняя сумма кредита также увеличилась и составила 2,9 млн руб. против 2,6 млн год назад.

– Ажиотаж понятен. Не только покупатели, но и эксперты не могут со 100-процентной уверенностью предсказать, как поведёт себя рынок в новой реальности эскроу-счетов и как будут меняться цены на недвижимость, – говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ПСК Ирина Тютрина. – Поэтому сейчас мы видим, как люди спешат приобрести квартиры по старым правилам и ценам.

Однако подорожание квадратного метра, связанное с необходимостью застройщикам брать кредит на строительство, затронет только те объекты, которые возводят по системе эскроу. Дальновидные девелоперы заранее запаслись разрешениями на строительство, чтобы гарантировать и себе, и покупателям работу по старым привычным правилам.

Например, квартиры в ЖК Nobelius, который ПСК возводит в Выборгском районе, продаются по схеме ДДУ. В квадратный метр проекта не заложены банковские издержки. Кроме этого, экономика проекта определяется наличием собственного строительного подразделения ПСК. А это, помимо оптимизации расходов, ещё и возможность строить быстрее при полном контроле со стороны девелопера и генподрядчика в одном лице.

В дополнение к этому сами условия для покупки жилья в ПСК стали более гибкими. Крупнейшие финансовые организации внедрили новую программу «семейной» ипотеки.

Узнать о всех возможностях покупки, квартирах в продаже и сроках сдачи проектов ПСК можно по телефону: (812) 640-38-38.

*по данным Северо-Западного ГУ Банка России

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус (ЖК Nobelius) – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/