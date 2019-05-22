Число туристов, пострадавших в ДТП в Италии, выросло до 31

Полиция продолжает работать на трассе Сиена – Флоренция, где утром 22 мая перевернулся туристический автобус с 60 пассажирами.

«Пострадавших – 31 человек. Из них четыре «красных» (codice rosso, или красный код, означает, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии), есть несколько «желтых» (gialli – ранения средней тяжести), а остальные – «зеленые» (verdi – легкие повреждения)», – сообщает 22 мая газета Il Messaggero со ссылкой экстренные службы республики.

Число погибших остается неизменным. По последним данным, в ДТП жизни лишилась 40-летняя женщина, которая была гидом группы.

В российском посольстве в Италии «Фонтанке» рассказали, что сейчас дипломаты направляются в Сиену, где находятся россияне. В больнице города подтвердили, что туристов доставили в госпиталь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Одной из причин катастрофы называется невнимательность водителя.





