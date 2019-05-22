Спикер парламента Украины заговорил о "запахе горящих покрышек"

Председатель Верховной рады Украины и один из лидеров госпереворота в стране, случившегося в феврале 2014 года, Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться».

«Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — написал политик 22 мая.

Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, – принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде! — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.







Реакция главы парламента, который был накануне распущен указом нового президента Украины Владимира Зеленского, в чем-то объяснима: законотворцев – сторонников ушедшего президента страны Петра Порошенко в нём большинство. Скорее всего, позтому 22 мая Рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. По итогам голосования депутаты не внесли его в повестку дня.

До этого Парубий назвал указ главы государства о роспуске парламента незаконным и заявил, что эта законодательная инициатива приведет страну к конституционному кризису. Он добавил, что поддерживает намерение нардепов обратиться по поводу документа в Конституционный суд, и отметил, что «его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины».

Также в Twitter председатель Рады сообщил, что решение Зеленского будет обжаловано в конституционном суде. «Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — отметил он.