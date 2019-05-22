Прилетело, откуда не ждали: в Петербурге после столкновения машин досталось пешеходу, а BMW X5 поймал колесо от фуры

В столкновении двух машин в Петроградском районе Петербурга пострадал случайный прохожий. А в Колпинском районе аварию устроило отлетевшее у грузовика колесо.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на Петроградский районный отдел ГИБДД, около 11:50 22 мая на пересечении улицы Ленина с Чкаловским проспектом столкнулись два автомобиля. Один из них после удара вынесло на тротуар, где он сбил пешехода.

Пешехода доставили в больницу в состоянии средней тяжести.







А в час дня в Колпинском районе к аварии с пострадавшим привела техническая неполадка. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома 132, корпус 1, по Софийской улице у большегруза во время движения отвалилось колесо. Оно вылетело на встречную полосу и попало в ехавший там BMW X5.

В результате пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.