Происшествия
«Наяву, а не на бумаге». Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга попросили бомбу
Фигуранты хотят лично ознакомиться с массивом вещественных доказательств, собранных по делу о теракте в петербургской подземке. Обезвреженную бомбу просят предъявить в суде, опасность их не пугает.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, ходатайство подсудимые заявили 22 мая после оглашения протоколов об изъятом в ходе обысков. По словам адвокатов, ознакомиться с вещдоками не удалось и им.
«Лично хочу вблизи увидеть, что мне подкинули, в чем меня обвиняют. Я её не трогала. Никогда в жизни не видела», - подскочила Шохиста Каримова, в дамской сумочке которой нашли гранату.
Позицию всех подсудимых обобщил Аброр Азимов. Обвинение считает его и брата главными в московской группе боевиков.
«Вы понимаете, здесь решается наша судьба, – обратился он к суду. – В чём проблема предъявить их (взрывные устройства. — Прим. ред.) наяву, или они только на бумаге? Мы хотим воспользоваться нашим правом и посмотреть».
Предупреждение прокурора Надежды Тихоновой о возможной опасности некоторых доказательств, в частности найденной на Товарищеском проспекте взрывчатки, обвиняемых не впечатлило. Представитель Генпрокуратуры настаивает на изучении вещдоков без истребования, поскольку «от носков и трусов до СВУ – всё отфотографировано».
Только из квартиры на Товарищеском проспекте, в которой проживали шесть подсудимых, изъято 142 предмета. Также обыски проходили на Гражданском проспекте, где снимал жильё предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, и в Подмосковье. Фигуранты настаивают, что оружие и взрывчатка были подброшены.
Судья Андрей Морозов в ходатайстве отказал, предложив адвокатам конкретизировать список доказательств и повторить просьбу, когда защита будет представлять свои доказательства.
Справка:
Взрыв на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 человек, в том числе предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Организаторами теракта объявлены Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». По версии Генпрокуратуры, они добивались вывода российских войск с территории Сирии. Обвинение считает, что помощь смертнику оказывали 11 человек.