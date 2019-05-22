«Наяву, а не на бумаге». Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга попросили бомбу

Фигуранты хотят лично ознакомиться с массивом вещественных доказательств, собранных по делу о теракте в петербургской подземке. Обезвреженную бомбу просят предъявить в суде, опасность их не пугает.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, ходатайство подсудимые заявили 22 мая после оглашения протоколов об изъятом в ходе обысков. По словам адвокатов, ознакомиться с вещдоками не удалось и им.

«Лично хочу вблизи увидеть, что мне подкинули, в чем меня обвиняют. Я её не трогала. Никогда в жизни не видела», - подскочила Шохиста Каримова, в дамской сумочке которой нашли гранату.

Позицию всех подсудимых обобщил Аброр Азимов. Обвинение считает его и брата главными в московской группе боевиков.







«Вы понимаете, здесь решается наша судьба, – обратился он к суду. – В чём проблема предъявить их (взрывные устройства. — Прим. ред.) наяву, или они только на бумаге? Мы хотим воспользоваться нашим правом и посмотреть».

Предупреждение прокурора Надежды Тихоновой о возможной опасности некоторых доказательств, в частности найденной на Товарищеском проспекте взрывчатки, обвиняемых не впечатлило. Представитель Генпрокуратуры настаивает на изучении вещдоков без истребования, поскольку «от носков и трусов до СВУ – всё отфотографировано».

Только из квартиры на Товарищеском проспекте, в которой проживали шесть подсудимых, изъято 142 предмета. Также обыски проходили на Гражданском проспекте, где снимал жильё предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, и в Подмосковье. Фигуранты настаивают, что оружие и взрывчатка были подброшены.

Судья Андрей Морозов в ходатайстве отказал, предложив адвокатам конкретизировать список доказательств и повторить просьбу, когда защита будет представлять свои доказательства.