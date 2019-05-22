Tesla вернет бесплатную зарядку. Но не навсегда и не для всех

Tesla решила вернуть «пожизненную» бесплатную зарядку на станциях Supercharger для некоторых владельцев новых Model S и Model X.

Возможность бесплатно заряжать электромобили была одним из обстоятельств, привлекавших новых клиентов в первые годы после выхода Tesla на рынок. Однако начиная с 2017 года компания отменила эту опцию для всех новых машин и назначила довольно высокую цену за киловатт электричества. Теперь же «пожизненную» бесплатную зарядку возвращают, правда, не для всех, пишет Elecrtek.

Опция Free Unlimited Supercharging понадобилась сейчас для того, чтобы распродать имеющиеся на складах автомобили в «стандартных» комплектациях и еще не оборудованные «лучшим компьютером в мире». При этом она привязана к владельцу, то есть при перепродаже машины зарядка для нее станет платной.

Строго говоря, отмечает издание, Free Supercharging никогда до конца не отменялась, наоборот, она широко использовалась Tesla в качестве маркетингового инструмента. Так, участникам реферальной программы обещали от 1000 до 7500 бесплатных миль, причем бонус получали «обе стороны» — и тот, кто привлекал нового покупателя (реферер), и сам новообращенный в «электрическую веру» (реферал).







Как бы заманчиво ни звучало предложение «пожизненной бесплатной зарядки», Elektrek не уверен в эффективности этого маркетингового хода. По мнению издания, многие потенциальные покупатели предпочтут иметь обновленную Tesla с определенным набором опций и новейшим бортовым оборудованием, а не некую стандартную модель. Тем более что цены «на заказ» и «со склада» отличаются не сильно.