Путин прокомментировал отток капитала из России

Президент РФ Владимир Путин на съезде независимых профсоюзов России 22 мая рассказал о возврате капиталов в Россию из других государств.

«Они действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают, и их все больше и больше», — сказал Путин в Москве.

Он отметил, что наиболее крупные инвестиции в страну приходят с Кипра и из Нидерландов, пишет RNS.

«Я предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом. Может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило. Обращаю внимание на то, что наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Что это такое? Это просто репатриация капиталов», — добавил президент.

По его словам, этот факт говорит о наличии доверия к российской экономике. «А вот доверие к защите интересов, в том числе и интересов в данном случае предпринимателей, пока ещё не на очень высоком уровне. Поэтому предпочитают часто уходить в другую юрисдикцию», — отметил президент, добавив, что руководство страны будет над этим работать.





