Равнодушны к классовому неприятию. Чиновники правительства — против закона коммунистов об оскорблении избирателей

Российское правительство предсказуемо не поддержало законопроект коммунистов о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей. Отрицательный отзыв к 22 мая подготовила комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщает «Медуза», чиновники в официальном документе напоминают о том, что в Кодексе об административных правонарушениях уже есть статья за оскорбление. Новый состав за оскорбление граждан, обладающих активным избирательным правом, правительству кажется излишним.

Напомним, о том, что депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ответственности для госслужащих за оскорбления в адрес отдельных граждан, а также социальных и профессиональных групп, стало известно 10 апреля. Авторы документа считают, что чиновники стали часто оскорблять граждан. Это «свидетельствует о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения». Коммунисты предложили штрафовать за это на сумму от 50 до 500 тысяч рублей (в зависимости от должности).

Одна из авторов законопроекта, депутат Вера Ганзя заявила, что наследники Маркса и Энгельса и не рассчитывают на принятие законопроекта, их цель — инфоповод.





