Питомец в доме. Как новостройки встречают жильцов с домашними животными

На бонус в виде площадки для выгула собак, места для мытья лап и стойки с дог-пакетами могут рассчитывать в основном покупатели жилья класса «комфорт» и выше. Но не всегда.

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Спрос на инфраструктуру для четвероногих среди покупателей жилья в Петербурге есть, но решающим фактором при выборе квартиры это не становится. Тем не менее застройщики по возможности стараются обустраивать площадки для выгула собак, места для мойки лап, устанавливают стойки с пакетами и дог-боксы. Точное число владельцев домашних животных не знает никто. По некоторым, весьма приблизительным данным, собака есть в каждой четвертой семье петербуржцев. А вот официальных городских площадок для выгула питомцев насчитывается чуть больше тридцати.

В последние годы «собачьи площадки» стали появляться на территории некоторых новостроек. Правда, массового распространения этот тренд пока не получил.

– К сожалению, в петербургских новостройках пока слабо представлена инфраструктура для животных. В регламентирующих документах ее создание не прописано, поэтому, появятся ли в доме мойки для собак, а во дворе – площадки и стойки с пакетами, зависит от видения застройщика и его маркетинговой стратегии, – говорит руководитель группы маркетинга компании ЦДС Петр Буслов. – Создание подобных элементов не требует особых затрат, однако сами покупатели редко обращают на них внимание. Пока ситуация не изменится, маловероятно, что мы увидим массовые изменения в проектировании и благоустройстве новых жилых комплексов.

В первую очередь покупатели обращают внимание на стоимость жилья, его площадь и планировку, а также район, в котором строится жилой дом. Даже если будущему новоселу очень хочется, чтобы рядом была площадка для питомца, решающей роли в выборе квартиры это не играет. Поэтому и вкладываться в строительство площадок для выгула девелоперы не спешат. Зачастую, правда, по вполне объективным причинам – не хватает места.



– Для крупных жилых проектов актуально наличие соответствующей инфраструктуры для домашних животных, но не все девелоперы могут выделить на территории жилого комплекса отдельную площадку для выгула или тренировки животных, – говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». – Про стойки с пакетами для уборки за питомцами многие при реализации проекта даже не задумываются.

Добрая воля и правила

При желании удобства для владельцев собак, хотя бы минимальные, можно организовать независимо от класса недвижимости. Например, установка стоек с DOG-пакетами и урн особых затрат не потребует. А вот при обустройстве полноценных площадок для выгула и дрессировки собак, действительно, нужно соблюдать ряд требований.

– Размещать такие площадки можно на различных территориях общего пользования на некотором удалении от домов, окон жилых и общественных зданий, участков детских учреждений, школ, зон отдыха. Важно, чтобы комфортные условия были созданы для всех жителей квартала, как для владельцев животных, так и для тех, у кого их нет, – говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

И все-таки решающую роль в вопросе создания удобств для братьев меньших играет добрая воля застройщика, который, кстати, прекрасно понимает: чем больше дополнительных опций, тем выше вероятность, что из ряда похожих проектов покупатель выберет тот, который учитывает интересы не только членов семьи, но и домашних питомцев.

– Сейчас застройщики стали больше внимания уделять горожанам, которые владеют домашними животными, стараясь учесть все пожелания их хозяев. В некоторых наших проектах есть места для мытья лап животных, – говорит начальник управления реализацией недвижимости ООО «КВС.Агентство недвижимости» Татьяна Аникина. – А в жилом комплексе «Континенты» запроектирована площадка для тренировки питомцев. Площадка будет огорожена сетчатым забором и оснащена всеми необходимыми снарядами для дрессировки животных.

– Что будет более востребовано: установка большего по размеру игрового комплекса на детской площадке, дополнительные парковочные места, организованная территория для выгула домашних питомцев, со временем это определит ТСЖ или УК, – считает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. – Что касается фундаментальных задач по организации комфортной городской среды, в том числе и для владельцев домашних животных, то их решение должны взять на себя городские власти. До сих пор их работа чаще всего ограничивалась введением налогов на содержание, штрафами и прочими запретительными мерами».

Классом выше

Хотите иметь рядом с домом площадку для выгула и тренировки собак? Добро пожаловать в комфорт-класс и выше. Как правило, в домах таких сегментов предусматривается место для мытья лап собакам, а придомовая территория оборудуется для прогулок с питомцами.

– Запрос со стороны покупателей, содержащих питомцев, с каждым годом растет. И если экономика проекта и площадь участка позволяют, почему бы и нет? – считает руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

В некоторых жилых комплексах можно встретить сразу несколько объектов для комфортной жизни владельцев домашних животных. Например, в ЖК «Солнечный город» девелопер SetlCity за свой счет построил целый парк отдыха площадью 5 га, в котором не только можно свободно гулять с собаками, но и играть и даже заниматься профессиональной дрессировкой. Для этих целей в парке выделена площадка со специальными снарядами, урнами и стойками с пакетами для уборки.

– Застройщик MirLandDevelopment предусмотрел аналогичные территории в ЖК «Триумф Парк», «Аквилон Инвест» – в ЖК «СолнцеPark» и 4YOU. В последнем жилом комплексе две площадки расположены на стилобатах, на крыше подземного паркинга, третий – за пределами двора, – добавляет Ольга Трошева.

– Напротив нашего комплекса NEWПИТЕР в пос. Новоселье оборудована специальная площадка для выгула и дрессировки, которой пользуются многие владельцы собак, проживающие на территории квартала, – говорит директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов. – Сегодня многие понимают, что благоприятная жилая среда складывается не только из их личных квадратных метров, но и из окружающей инфраструктуры: чистых аллей и водоемов, нового общедомового имущества и добрососедских отношений с жильцами.

Но даже высокий класс проекта вовсе не гарантирует наличие в нем отдельной площадки для собак. Например, если дом расположен в центре города и каждый метр придомовой территории – на вес золота. В этом случае жильцам придется выгуливать питомцев либо во дворе, либо в соседнем парке. Хотя городской закон запрещает выгул собак в зонах зеленых насаждений, даже если это крохотный участок у дома.

Больше, чем площадка

Высокая конкуренция на рынке новостроек заставляет застройщиков повышать качество своих проектов, причем во всех сегментах. Многие из опций, которые раньше были редкостью, уже стали обязательными элементами даже недорогих жилых комплексов. Возможно, такое будущее ждет и инфраструктуру для питомцев. Тем более площадкой для выгула собак обычно довольны даже те жильцы, у которых собак нет.

– В нашем квартале «Янила Кантри» мы выделили отдельную площадку, где можно провести время с любимыми питомцами. Она хорошо воспринимается и теми, у кого нет животных, потому что помогает избежать конфликтных ситуаций, к примеру, когда собак выгуливают рядом с детскими площадками. Еще один реализованный нами полезный элемент, который способствует лояльности, – оборудованное место для мытья лап. В наших погодных условиях это решение очень актуально, – добавляет Ян Фельдман.

Так что застройщикам есть о чем задуматься: удобства для четвероногих повышают уровень новостройки и демонстрируют отношение девелопера к своему проекту и покупателям.

Екатерина Дмитриева,

специально для «Фонтанки.ру»