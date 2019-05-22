Филиал петербургской "Прикладной химии" отбивается от обвинений в отравлении жителей Перми

В пермском филиале петербургского государственного научного центра «Прикладная химия» в среду, 22 маяЮ заявили, что собираются судиться с природоохранной прокуратурой, признавшей предприятие нарушившим требования промышленной безопасности и скрывавшей информацию о промышленных выбросах.

По итогам проверки пермская межрайонная природоохранная прокуратура настаивает: предприятие эксплуатировало неисправное оборудование, нарушало требования промышленной безопасности, не передавало в органы контроля информацию об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха. Химическое предприятие, настаивает прокуратура, не мониторило состояние окружающей среды, держало на территории неучтенные отходы и не внесло накопитель шлака в реестр объектов размещения отходов.

Исполнительный директор получил представление исправить нарушения, а против самого юрлица и его должностных лиц возбуждены административные дела.

«Пока рано о чем-либо говорить, ничего не доказано. Мы оспариваем результаты проверки и будем обращаться в суд», – заявил «Фонтанке» исполнительный директор филиала Андрей Дымов.







Филиал петербургского ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» располагается в микрорайоне Новый Крым города Перми. 19 марта жители города и соседнего сельского района пожаловались на резкий химический запах и едкий туман, выползший откуда-то с территории микрорайона.

«Считаем, что это не мы, – уверяет исполнительный директор филиала Андрей Дымов. – Здесь вокруг полно других химических предприятий».

В Перми зарегистрирована 51 компания, занимающаяся производством химикатов, например «Еврохим», «Уралхимпром», «Уральский завод противогололедных материалов».

Научный центр «Прикладная химия» работает в Петербурге с 1916 года. Пермский филиал открыт 60 лет назад и является единственным в России производителем перфторкислот и фтороорганических жидкостей для промышленности и научных исследований.