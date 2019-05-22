«Могло быть и хуже». Причиной ДТП с российскими туристами в Италии могла стать невнимательность водителя

Итальянская дорожная полиция осмотрела место на трассе Сиена – Флоренция, где утром 22 мая перевернулся туристический автобус.

«Мы не исключаем того, что отвлечение внимания может быть среди причин аварии», – цитирует 22 мая главу департамента дорожной полиции Тосканы Паоло Помпонио издание La Stampa.

По его словам, при съезде с трассы ветки деревьев смягчили удар. «Могло быть и хуже», – отметил Помпонио.

Он рассказал, что сейчас идет опрос свидетелей, что может дать более точное представление о случившемся.







Из-за перевернувшегося автобуса полиция закрыла трассу, что вызвало почти 6-километровую пробку.

В российском посольстве в Италии «Фонтанке» рассказали, что, по предварительной информации, в автобусе находилось 60 пассажиров, из них 10 пострадали. Одна женщина, предположительно гид группы, умерла. В больнице Сиены «Фонтанке» подтвердили, что россиян доставили в госпиталь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Российские дипломаты выехали в Сиену.